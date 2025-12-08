Tolerance.ca
Religion au travail : ce que peut faire (ou pas) un manager

par Hugo Gaillard, Maître de conférences HDR en sciences de gestion, Le Mans Université
Le fait religieux au travail, étude de trois cas récents : licenciements pour débaptisation en Allemagne, pour prosélytisme en France et liens entre conversion à l’islam et « job crafting ».La Conversation


