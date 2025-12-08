Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Et si le problème de l’inclusion, c’était son design…

par Jean-Louis Soubret, enseignant-chercheur, CY Cergy Paris Université
Et si l’inclusion ne se jouait pas seulement dans les politiques RH, mais aussi dès la conception des produits et des services qui façonnent notre quotidien.La Conversation


