Observatoire des droits humains

S’organiser quand tout bascule : les sept rôles clés d’une cellule de crise

par Carole Bousquet, Associate researcher, Université Jean Moulin Lyon 3
François Nicolle, Directeur Académique
Raphael De Vittoris, Professeur Associé Innovation & Developpement, Clermont School of Business
Quand la crise survient, il n'est pas forcément trop tard. Surtout si on a prévu une cellule spéciale avec des missions bien établies. Bien se préparer est possible.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
