Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Bulgarie : Le report de l’abandon du charbon nuit à la santé des habitants

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des nuages épais émanant de la centrale thermique à charbon Maritsa 3 flottaient au-dessus de Dimitrovgrad, en Bulgarie, dans la soirée du 12 novembre 2024, contribuant au taux élevé de pollution atmosphérique dans cette ville. © 2024 Megchy Ioakimova Le retard pris par la Bulgarie dans la fermeture de ses centrales à charbon contribue à dangereuse une pollution atmosphérique, risque d’empêcher son respect des nouvelles normes de l’UE sur la qualité de l'air, et ralentit sa transition vers l'abandon des combustibles fossiles.Les données montrent que Maritsa 3, une…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ce que le cas des catholiques français révèle du management de la diversité au travail
~ Religion au travail : ce que peut faire (ou pas) un manager
~ Et si le problème de l’inclusion, c’était son design…
~ S’organiser quand tout bascule : les sept rôles clés d’une cellule de crise
~ Atteindre la neutralité carbone exigera 3 859 milliards d’euros par an jusqu’en 2050
~ Un an après la chute d’Assad, l’ONU appelle à une Syrie « libre, souveraine et unifiée »
~ À cent ans, « Gatsby le Magnifique » continue d’attirer lecteurs et… critiques
~ Charles Fourier, ce penseur du XIXe siècle qui voyait le travail comme un plaisir
~ Cœur : pourquoi les athlètes qui pratiquent l’endurance ont-ils un risque plus élevé de fibrillation atriale ?
~ Statut de l’élu local : ce que change réellement la nouvelle loi
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter