Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cœur : pourquoi les athlètes qui pratiquent l’endurance ont-ils un risque plus élevé de fibrillation atriale ?

par Ben Buckley, Senior lecturer, Liverpool John Moores University; University of Liverpool
Les athlètes qui pratiquent l’endurance à des niveaux élevés ont un risque quatre fois plus élevé de fibrillation atriale. Ce trouble du rythme cardiaque surviendrait après des années d’entraînements longs et intenses.La Conversation


© La Conversation -
