Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Gaza, donner la vie relève désormais de la survie

Chaque semaine, au moins 15 femmes de Gaza accouchent dehors de tout établissement de santé, souvent sans sage-femme, sans analgésiques et sans matériel de base.


© Nations Unies
