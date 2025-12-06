RDC-Rwanda : le chef de l’ONU salue l’accord de Washington

La signature jeudi à Washington d’un accord de paix entre les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo (RDC) a été accueillie avec optimisme par le chef de l’ONU. Vendredi, António Guterres a salué « une avancée majeure » et « une étape essentielle pour rétablir la confiance » entre les deux pays.



