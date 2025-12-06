Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Asie du Sud-Est : la scolarité de plus de 4 millions d’enfants perturbée par les catastrophes climatiques

En Asie du Sud-Est, les inondations récentes ravivent une crise qui ne cesse de s’aggraver pour des millions d’enfants. Entre typhons successifs, crues soudaines et villages submergés, la région est prise dans un cycle de catastrophes climatiques toujours plus rapprochées. L’UNICEF tire la sonnette d’alarme : santé, sécurité, scolarité — chaque nouvel épisode climatique ébranle davantage le quotidien des plus jeunes.


