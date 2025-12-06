Repenser le handicap en temps de guerre : le travail du photographe Giles Duley

S'adressant aux journalistes pour la dernière fois en tant que défenseur mondial des Nations Unies pour les personnes handicapées en situation de conflit, Giles Duley a le sentiment d'avoir « échoué ». Mais surtout, dit-il, « c'est le système qui a échoué ».



