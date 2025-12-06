Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Statut de l’élu local : ce que change réellement la nouvelle loi

par Arnaud Haquet, Professeur de droit public, Université de Rouen Normandie
La nouvelle loi crée un statut de l’élu local, censé répondre au malaise des maires et des conseillers. Que change-t-elle concrètement et pourquoi arrive-t-elle si tard ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
