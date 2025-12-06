Noël, la nostalgie et le marketing
par Sasha Séjaï, Doctorante en marketing durable et comportement du consommateur, Université de Caen Normandie
Catherine Allix-Desfautaux, Maître de conférences en marketing, Université de Caen Normandie
Olivier Badot, Professeur titulaire de la chaire "Retailing 4.0", ESCP Business School
Quand le marketing se mue en machine à remonter le temps… il joue sur du velours, mais c’est peut-être notre avenir qu’il hypothèque.
Lire l'article complet
© La Conversation
- samedi 6 décembre 2025