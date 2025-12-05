La CAQ prépare un recul climatique historique : Québec solidaire refuse de le cautionner

Québec, 4 décembre 2025 : Suite aux consultations sur les cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES), Québec solidaire refuse de signer les recommandations que la Commission des Transports et de l’Environnement s’apprête à faire au gouvernement.

« Depuis qu’il est ministre de l’Environnement, Bernard Drainville laisse entendre qu’il souhaite repousser dans le temps les cibles de réduction de GES du Québec. Pourtant, le ministre disait du même souffle qu’il fallait attendre les consultations pour se prononcer. C’est maintenant chose faite et les intentions de cet anti-ministre de l’Environnement sont plus qu’inquiétantes. En fait, Bernard Drainville met tout en place pour pouvoir réduire les cibles et faire reculer le Québec en environnement comme aucun gouvernement précédent ne l’a fait. Si M. Drainville souhaitait qu’on le lâche avec les GES, lui en tout cas, abandonne clairement la lutte pour les réduire. », a déclaré le responsable en Transports, Etienne Grandmont.



Après avoir entendu 26 groupes en commission, dont le Comité consultatif sur les changements climatiques, et lu les 39 mémoires déposés, Québec solidaire ne peut cautionner les intentions du gouvernement qui refuse de :

Recommander le maintien de la cible minimale de réduction de 37,5% pour 2030, une demande qui faisait pourtant consensus au sein des groupes entendus;

Réserver le surplus accumulé de 1,8 milliard $ du Fonds d’électrification et des changements climatiques (FECC) à des initiatives de réduction des émissions de GES et à l’adaptation aux changements climatiques;

Évaluer le coût de l’inaction climatique lorsqu’il est question de l’impact économique des cibles de réduction des GES;

Se doter d’une Politique de transition juste, qui permettrait de soutenir les travailleuses et les travailleurs dans cette importante transition industrielle;

Réserver une partie du FECC pour supporter le secteur agricole;

Recommander la mise à jour de la Politique québécoise de mobilité durable, le secteur des transports étant pourtant le secteur d’activité qui émet le plus de GES;

Suivre les recommandations allant dans le sens d’une plus grande transparence dans le suivi des Plans de mise en œuvre du Plan pour une économie verte;

Adopter des budgets carbone et des feuilles de route sectorielles.



Il ressort de ces consultations que les choix du ministre sont déjà arrêtés et qu’il a profité de ce processus pour répéter ses opinions et faire la sourde oreille aux scientifiques, médecins, groupes environnementaux, oppositions, etc., qui n’ont cessé de lui répéter le danger de ce qui s’apprête à être le plus grand recul en environnement jamais vu au Québec.