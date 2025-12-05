Tolerance.ca
Îles Féroé. Le vote visant à modifier la loi obsolète est « un grand pas vers un avortement sûr et légal »

par Amnesty International
En réaction au vote du 4 décembre 2025 par le Parlement féroïen (le « Lagtinget »/« Løgting ») validant la modification de la loi pour permettre l’accès à l’avortement sur demande jusqu’à la fin de la 12e semaine de grossesse, Turið Maria, directrice d’Amnesty International Îles Féroé, a déclaré : « Le vote de ce jour, qui modifie la loi féroïenne sur l’avortement, […] The post Îles Féroé. Le vote visant à modifier la loi obsolète est « un grand pas vers un avortement sûr et légal » appeared first on Amnesty International. ]]>


