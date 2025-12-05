Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Burkina Faso. Il faut stopper le projet visant à rétablir la peine de mort

par Amnesty International
En réponse à l’annonce faite le 4 décembre par le gouvernement burkinabè de sa décision de réintroduire la peine de mort sept ans après son abolition pour les crimes de droit commun, dans le cadre d’une réforme du Code pénal, Marceau Sivieude, directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, a déclaré […] The post Burkina Faso. Il faut stopper le projet visant à rétablir la peine de mort appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
