Burkina Faso. Il faut stopper le projet visant à rétablir la peine de mort

par Amnesty International

En réponse à l'annonce faite le 4 décembre par le gouvernement burkinabè de sa décision de réintroduire la peine de mort sept ans après son abolition pour les crimes de droit commun, dans le cadre d'une réforme du Code pénal, Marceau Sivieude, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, a déclaré […]



