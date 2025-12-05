Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis/Venezuela : la guerre ou le deal ?

par Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine, Université de Rouen Normandie
Alors que Donald Trump exige qu’il démissionne, Nicolas Maduro refuse pour l’instant de quitter le pouvoir. Washington brandit la menace d’une intervention armée.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
