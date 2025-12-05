Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un guide Michelin des vins : une vraie fausse bonne idée ?

par Jean-Marie Cardebat, Professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et Professeur affilié à l'INSEEC Grande Ecole, Université de Bordeaux
Le célébrissime guide Michelin va proposer un guide des domaines viticoles. La diversification peut sembler logique. Après les mets, les vins… Toutefois, l’environnement concurrentiel est tel que rien ne dit que le nouveau guide connaîtra le même succès que son glorieux aîné. À l’ère des réseaux sociaux et des influenceurs, quelle place peut espérer occuper un enième guide professionnel ?

Dans un secteur déjà saturé de guides, d’experts, de revues spécialisées et de prescripteurs en tout genre, le guide Michelin annonce son entrée sur le marché de la notation des…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Burkina Faso. Il faut stopper le projet visant à rétablir la peine de mort
~ 6 décembre : voici pourquoi le Canada doit reconnaître le crime de féminicide
~ Pourquoi les physiciens et les philosophes ont-ils eu tant de mal à comprendre la nature du temps ?
~ États-Unis/Venezuela : la guerre ou le deal ?
~ Tanzanie : l’ONU redoute des atteintes aux libertés fondamentales à l’approche de la fête nationale
~ Enjeux environnementaux : en quoi l’éducation transforme-t-elle les comportements des jeunes ?
~ L’intelligence collective : cette symphonie invisible des grandes équipes de football
~ La Guinée-Bissau en état d'apesanteur entre les élections et la domination militaire
~ Les influenceurs redéfinissent les médias : leçons du Kenya, du Nigeria et de l'Afrique du Sud
~ Monde. L’enquête sur les « Intellexa Leaks » dévoile de nouveaux éléments sur la menace que représente son logiciel espion pour les droits humains
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter