Tanzanie : l’ONU redoute des atteintes aux libertés fondamentales à l’approche de la fête nationale

À quatre jours des rassemblements prévus pour la fête nationale tanzanienne, l’ONU presse les autorités de garantir les libertés fondamentales, après un net renforcement du dispositif sécuritaire. Jugeant ces mesures excessives, son bureau des droits de l’homme rappelle l’obligation de protéger la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association.



