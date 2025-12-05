Enjeux environnementaux : en quoi l’éducation transforme-t-elle les comportements des jeunes ?
par Magali Jaoul-Grammare, Chargée de Recherche CNRS en Economie, Université de Strasbourg
Anne Stenger, Directrice de recherche en économie, Inrae
L’entrée dans le monde étudiant bouleverse les habitudes de vie des jeunes. Cette transition vers l’autonomie est-elle alors propice à l’adoption de comportements respectueux de l’environnement ? Quelques éclairages à partir des derniers résultats d’enquête de l’Observatoire de la vie étudiante.
Au-delà des incitations monétaires, souvent temporaires, l’éducation peut constituer un levier durable en faveur des comportements pro-environnementaux (CPE). Si un niveau d’éducation élevé…
