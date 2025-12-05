Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Enjeux environnementaux : en quoi l’éducation transforme-t-elle les comportements des jeunes ?

par Magali Jaoul-Grammare, Chargée de Recherche CNRS en Economie, Université de Strasbourg
Anne Stenger, Directrice de recherche en économie, Inrae
L’entrée dans le monde étudiant bouleverse les habitudes de vie des jeunes. Cette transition vers l’autonomie est-elle alors propice à l’adoption de comportements respectueux de l’environnement ? Quelques éclairages à partir des derniers résultats d’enquête de l’Observatoire de la vie étudiante.

Au-delà des incitations monétaires, souvent temporaires, l’éducation peut constituer un levier durable en faveur des comportements pro-environnementaux (CPE). Si un niveau d’éducation élevé…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ 6 décembre : voici pourquoi le Canada doit reconnaître le crime de féminicide
~ Pourquoi les physiciens et les philosophes ont-ils eu tant de mal à comprendre la nature du temps ?
~ États-Unis/Venezuela : la guerre ou le deal ?
~ Un guide Michelin des vins : une vraie fausse bonne idée ?
~ Tanzanie : l’ONU redoute des atteintes aux libertés fondamentales à l’approche de la fête nationale
~ L’intelligence collective : cette symphonie invisible des grandes équipes de football
~ La Guinée-Bissau en état d'apesanteur entre les élections et la domination militaire
~ Les influenceurs redéfinissent les médias : leçons du Kenya, du Nigeria et de l'Afrique du Sud
~ Soudan : l’ONU appelle à ne « pas rester les bras croisés » face aux atrocités commises au Kordofan
~ Un mois après l’ouragan Melissa, le PAM concentre ses efforts sur la résilience
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter