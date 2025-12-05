Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : l’ONU salue la médiation américaine et rappelle que seule « la paix sur le terrain » compte

Alors que les dirigeants du Rwanda et de la République démocratique du Congo étaient attendus jeudi à Washington pour des discussions de paix sous l’égide du président Donald Trump, l’ONU a salué l’initiative américaine, tout en reconnaissant qu’elle n’y est « pas directement associée ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ 6 décembre : voici pourquoi le Canada doit reconnaître le crime de féminicide
~ Pourquoi les physiciens et les philosophes ont-ils eu tant de mal à comprendre la nature du temps ?
~ États-Unis/Venezuela : la guerre ou le deal ?
~ Un guide Michelin des vins : une vraie fausse bonne idée ?
~ Tanzanie : l’ONU redoute des atteintes aux libertés fondamentales à l’approche de la fête nationale
~ Enjeux environnementaux : en quoi l’éducation transforme-t-elle les comportements des jeunes ?
~ L’intelligence collective : cette symphonie invisible des grandes équipes de football
~ La Guinée-Bissau en état d'apesanteur entre les élections et la domination militaire
~ Les influenceurs redéfinissent les médias : leçons du Kenya, du Nigeria et de l'Afrique du Sud
~ Soudan : l’ONU appelle à ne « pas rester les bras croisés » face aux atrocités commises au Kordofan
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter