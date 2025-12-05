Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Syrie : l’espoir renaît malgré des défis persistants en matière de droits humains

Pour la première fois dans l’histoire du pays, les Syriens se préparent à marquer publiquement la Journée des droits de l’homme la semaine prochaine – une avancée modeste mais significative, qui, selon des responsables onusiens des droits humains, marque l’ouverture d’un nouveau chapitre dans leur engagement avec les autorités, ainsi qu’un moment d’optimisme prudent pour des millions de personnes en quête de changement.


© Nations Unies -
