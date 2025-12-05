Tolerance.ca
La Guinée-Bissau en état d'apesanteur entre les élections et la domination militaire

par Carlos Eduardo Machado Sangreman Proença, enseignant-chercheur, Universidade de Aveiro (Portugal)
Depuis plusieurs décennies, la Guinée-Bissau connaît une instabilité politique chronique. Les dernières élections (législatives et présidentielle) du 23 novembre 2025 se sont déroulées sans problème, malgré l'exclusion administrative des deux principaux partis d'opposition ainsi que du principal opposant Domingos…La Conversation


