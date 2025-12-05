Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les influenceurs redéfinissent les médias : leçons du Kenya, du Nigeria et de l'Afrique du Sud

par Amy Ross Arguedas, Postdoctoral Researcher Fellow, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, University of Oxford
Nic Newman, Senior Research Associate, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford
Les créateurs de contenu les plus influents sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo sont des hommes. YouTube est la plateforme la plus importante pour eux.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
