AFM-Téléthon : comment les patients et leurs proches ont révolutionné la recherche médicale

par Marie-Georges Fayn, Chercheuse associée, Université de Tours
Depuis sa création en 1958, l'association française contre les myopathies, aujourd'hui AFM-Téléthon, a permis des avancées majeures en génétique et thérapie génique et reste un acteur dans ce domaine.La Conversation


