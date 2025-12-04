Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'accord de la RD Congo offre certaines promesses, mais peu d’avancées tangibles

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi (à gauche), et le président du Rwanda, Paul Kagame, à l'hotel Serena à Rubavu, au Rwanda, le 25 juin 2021. © 2021 Simon Wohlfahrt/AFP via Getty Images L’accord signé aujourd'hui par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame, à la Maison Blanche à Washington, est présenté comme une avancée majeure pour la coopération régionale à l’opposé de la continuation des confrontations.S'il est mis en œuvre de manière transparente…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Paludisme : la résistance aux médicaments et le sous-financement menacent les progrès accomplis
~ Afrique du Nord et Proche-Orient : une plongée inquiétante dans la fournaise
~ États-Unis. Un nouveau rapport dévoile les violations des droits humains commises dans les centres de détention d’« Alligator Alcatraz » et de Krome en Floride
~ En Grèce, la solidarité visée par un procès
~ L’activisme des PDG met-il la démocratie en danger ?
~ Comment l’Iran en est arrivé à la faillite hydrique et pourquoi déplacer la capitale ne changera rien
~ Pourquoi l’Arcom n’a jamais sanctionné Cnews pour manquement au pluralisme
~ « Rage bait » : le mot de l’année met en évidence une mutation des médias sociaux vers la fabrication de la colère
~ Soudan : l’ONU appelle à ne « pas rester les bras croisés » face aux atrocités commises au Kordofan
~ RDC. Malgré les accords de paix, les atteintes aux droits humains se poursuivent
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter