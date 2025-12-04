Québec solidaire veut s’attaquer au prix du panier d’épicerie

Montréal, le 2 décembre 2025 – Face à la hausse fulgurante du coût de la vie, la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal tire la sonnette d’alarme sur le prix de l’épicerie et demande au gouvernement de la CAQ d’intervenir pour protéger le pouvoir d’achat des familles.



« Je rencontre des gens qui travaillent à temps plein et qui arrivent à peine à joindre les deux bouts. Après le logement, c’est l’épicerie qui fait le plus mal. C’est pas compliqué, le prix des aliments a augmenté deux fois plus vite que l’inflation! L’huile d’olive est rendue 16$, le beurre 8$, et pour certains fruits et légumes comme les oignons et le brocoli, le prix a carrément doublé depuis la pandémie », déplore Mme Ghazal.



Depuis la pandémie, les marges de profit des grandes bannières ont plus que doublé, passant de 1,5% à 3,5%. Afin de soulager la pression sur le portefeuille des familles, un gouvernement de Québec solidaire s’engage à plafonner les marges de profits des grandes bannières à 2%.



« L’inflation a le dos large pour les grandes bannières d’épicerie, qui ont profité de l’après-pandémie pour doubler leurs profits. C’est indécent et ça fait mal au budget des familles. À Québec solidaire, on veut mettre fin à la gourmandise des entreprises en plafonnant leurs marges à 2%, soit environ au niveau prépandémique. Notre mesure permettrait de faire économiser environ 225$ par famille. C’est l’équivalent d’une épicerie gratuite. À l’approche des fêtes, 225 $ de lousse, ça peut faire toute la différence pour le repas de Noël », a ajouté Mme Ghazal.



Rappelons qu’en 2025, les grandes bannières Loblaw, Sobeys et Métro ont enregistré des profits totalisant 4,3 milliards de dollars.