Québec solidaire dépose un projet de loi pour interdire les agences privées dans les CPE

Québec, le 3 décembre – Le député de Hochelaga-Maisonneuve et responsable solidaire en matière de Famille, Alexandre Leduc, a déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale un projet de loi pour interdire les agences privées de placement de personnel dans le réseau des CPE, un phénomène en pleine expansion qui menace la qualité et l’accessibilité des services éducatifs à la petite enfance.

« Nos centres de la petite enfance sont plus fragiles que jamais et des entreprises en profitent pour faire la piasse. Le CPE La Ruche de mon quartier m’a confirmé qu’il perd 400 000$ en main d’œuvre indépendante et 60 000$ en subvention du ministère. C’est une pente glissante inquiétante pour le réseau. J’ai demandé des chiffres à la ministre l’an dernier : elle m’a répondu que c’était marginal. Ce projet de loi est donc une sonnette d’alarme, mais aussi une piste de solution », a déclaré Alexande Leduc.

Lors du Grand rendez-vous des CPE, le député a échangé avec des dizaines de directions de CPE provenant de toutes les régions du Québec. Partout il y a les mêmes inquiétudes : le recours croissant à la main-d’œuvre indépendante (MOI), dont une part importante provient d’agences privées qui surfacturent les CPE.

« Ce projet de loi envoie un signal clair : la stabilité des équipes éducatives est essentielle à la qualité des services offerts aux jeunes enfants. Pour nous, c’est une première étape importante. Mais il faudra aussi aller plus loin, en s’attaquant aux causes profondes de la pénurie et en reconnaissant pleinement la valeur du travail éducatif. », a déclaré Mme Mariève Péloquin, cofondatrice du mouvement Valorisons ma Profession.

« Ma place au travail porte la voix des parents qui ont — ou attendent — une place dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance. Il nous apparaît essentiel d’agir pour limiter le recours aux agences de placement privées, afin de bâtir un réseau réellement accessible, abordable et inclusif. Dans notre consultation citoyenne Futur en chantier : des services de garde à l’enfance pensés avec et pour les familles, le manque de stabilité du personnel apparaît comme une source majeure d’insatisfaction. De plus, selon les parents consultés, la qualité de l’encadrement et l’accessibilité arrivent en tête des clés essentielles à la construction d’un réseau idéal. », a poursuivi Mme Élizabeth Brosseau, directrice générale de Ma Place au Travail.

Le projet de loi de Québec solidaire s’inspire directement du modèle adopté dans le réseau de la santé, qui a permis de réduire de manière significative la dépendance aux agences privées. Il prévoit également une transition pour les organisations qui souhaitent se convertir vers un modèle à but non lucratif.

« On sait ce que le fléau des agences de placement de personnel a coûté au réseau de la santé. À Québec solidaire, on refuse d’attendre que la maison prenne feu et on agit maintenant pour protéger nos CPE. Pour nous, une chose est claire : l’avenir de ce joyau québécois ne doit pas appartenir aux entreprises privées qui profitent de la détresse du réseau », a conclu le député.