Observatoire des droits humains

Afrique du Nord et Proche-Orient : une plongée inquiétante dans la fournaise

L’Afrique du Nord et le Proche-Orient se réchauffent à un rythme bien supérieur à la moyenne mondiale. C’est la conclusion d’un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui met en lumière une accélération du changement climatique et de ses impacts dans ces régions déjà parmi les plus exposées au monde.


© Nations Unies -
~ Paludisme : la résistance aux médicaments et le sous-financement menacent les progrès accomplis
~ États-Unis. Un nouveau rapport dévoile les violations des droits humains commises dans les centres de détention d’« Alligator Alcatraz » et de Krome en Floride
~ En Grèce, la solidarité visée par un procès
~ L’activisme des PDG met-il la démocratie en danger ?
~ Comment l’Iran en est arrivé à la faillite hydrique et pourquoi déplacer la capitale ne changera rien
~ Pourquoi l’Arcom n’a jamais sanctionné Cnews pour manquement au pluralisme
~ « Rage bait » : le mot de l’année met en évidence une mutation des médias sociaux vers la fabrication de la colère
~ Soudan : l’ONU appelle à ne « pas rester les bras croisés » face aux atrocités commises au Kordofan
~ RDC. Malgré les accords de paix, les atteintes aux droits humains se poursuivent
~ L'objectif du Couloir vert Kivu-Kinshasa en RDC est la création d'une nouvelle économie verte en vue de la promotion de la paix et du développement durable
