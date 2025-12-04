Afrique du Nord et Proche-Orient : une plongée inquiétante dans la fournaise

L’Afrique du Nord et le Proche-Orient se réchauffent à un rythme bien supérieur à la moyenne mondiale. C’est la conclusion d’un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui met en lumière une accélération du changement climatique et de ses impacts dans ces régions déjà parmi les plus exposées au monde.



Lire l'article complet