Soudan. L’attaque menée par les Forces d’appui rapide contre le camp de Zamzam doit donner lieu à une enquête pour « crimes de guerre »

par Amnesty International

Les Forces d'appui rapide (FAR) ont délibérément tué des civil·e·s, pris des otages, pillé et détruit des mosquées, des écoles, et des centres de santé dans le cadre d'une attaque de grande ampleur en avril contre Zamzam, le plus large camp de personnes déplacées de l'État du Darfour du Nord, écrit Amnesty International dans un



