États-Unis. Un nouveau rapport dévoile les violations des droits humains commises dans les centres de détention d’« Alligator Alcatraz » et de Krome en Floride

par Amnesty International

Amnesty International publie le 4 décembre 2025 un nouveau rapport recensant les traitements cruels, inhumains et dégradants commis dans deux centres de détention des services de l'immigration en Floride : le centre de détention des Everglades (également connu sous le nom d'« Alligator Alcatraz ») et le centre de traitement des services de Krome Nord (appelé Krome). Ce rapport […]



