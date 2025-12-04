Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

En Grèce, la solidarité visée par un procès

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestants brandissaient des pancartes devant un tribunal à Mytilène, sur l’ile grecque de Lesbos, le 13 janvier 2023, exprimant leur soutien à 24 activistes poursuivis pour avoir aidé à secourir des migrants en mer Méditerranée.  © 2023 Manolis Lagoutaris/AFP via Getty Images Sur l'île grecque de Lesbos, 24 travailleurs humanitaires comparaissent actuellement devant un tribunal ; ils sont visés par des accusations criminelles sans fondement, passibles de 20 ans de prison. Les procureurs poursuivent ces humanitaires depuis sept ans pour avoir…


© Human Rights Watch -
