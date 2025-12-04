Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment l’Iran en est arrivé à la faillite hydrique et pourquoi déplacer la capitale ne changera rien

par Ali Mirchi, Associate Professor of Water Resources Engineering, Oklahoma State University
Amir AghaKouchak, Professor of Civil & Environmental Engineering and Earth System Science, University of California, Irvine
Kaveh Madani, Director of the United Nations University Institute for Water, Environment and Health, United Nations University
Mojtaba Sadegh, Associate Professor of Civil Engineering, Boise State University; United Nations University
L’expansion urbaine de l’Iran et le choix d’une agriculture gourmande en eau ont rendu le pays vulnérable à la sécheresse. Certaines mesures pourraient toutefois y remédier.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
