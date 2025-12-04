Tolerance.ca
« Difficile de rester neutre » : les médias népalais face à la génération Z

par Nelle Deseure
À Katmandou, les protestations de la génération Z ont causé morts et violences, tandis que les journalistes, ciblés par incendies et foules, peinaient à couvrir l’actualité.


