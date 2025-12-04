Tolerance.ca
Face à la fonte des glaces de l’Antarctique, le niveau de la mer n’augmente pas au même rythme partout

par Shaina Sadai, Associate in Earth Science, Five College Consortium
Ambarish Karmalkar, Assistant Professor of Geosciences, University of Rhode Island
Si mers et océans fonctionnaient comme une immense baignoire, l’eau s’élèverait partout de la même façon. Ce n’est pas ce qui se passe, du fait notamment de la gravité et du rôle du manteau terrestre.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
