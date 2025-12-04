« On montre l’exemple » : rencontre avec cinq militant·e·s qui font progresser les droits des femmes et des filles en Afrique de l’Ouest

par Amnesty International

Mariama Seydi « Ma plus grande fierté est d’être à l’école, d’apprendre et de préparer mon avenir. Mon rêve est de devenir avocate pour défendre les personnes en difficulté qui ont besoin d’aide. J’ai été excisée. On nous dit que c’est une coutume mais parfois je me demande si nos ancêtres ne lutteraient pas avec […] The post « On montre l’exemple » : rencontre avec cinq militant·e·s qui font progresser les droits des femmes et des filles en Afrique de l’Ouest appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet