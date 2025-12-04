Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Coupe du monde 2026 : La FIFA devrait agir en faveur des droits humains

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le trophée de la Coupe du monde de la FIFA était exposé au stade Lumen Field à Seattle, dans l'État de Washington (États-Unis), le 28 juillet 2024. Ce stade accueillera plusieurs matches de la Coupe du monde de football 2026. © 2024 Alika Jenner/FIFA via Getty Images (Washington, 3 décembre 2025) – La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) devrait joindre le geste à la parole en matière de droits humains, a déclaré aujourd'hui une coalition d'organisations de défense des droits humains, de syndicats et de groupes de supporters. Le 5 décembre, la…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
