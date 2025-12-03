États-Unis : Une arrestation lors d’un tournoi de la FIFA est de mauvais augure pour la Coupe du monde

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un match de la Coupe du monde des clubs de la FIFA était disputé au stade MetLife à East Rutherford (New Jersey), aux États-Unis, le 8 juillet 2025. La Coupe du monde de football 2026 se déroulera aux États-Unis, ainsi qu’au Canada et au Mexique. © 2025 Pamela Smith/AP Photo (New York) – L’arrestation aux États-Unis et le renvoi vers son pays d’un demandeur d'asile qui avait emmené ses enfants voir la finale de la Coupe du monde des clubs de football le 13 juillet suscite de profondes inquiétudes quant à la sécurité des personnes non américaines qui assisteront à…



Lire l'article complet