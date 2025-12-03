Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Observatoire des droits humains

Une partie du cerveau humain grossit avec l’âge – voici ce que cela signifie pour vous

par Esther Kuehn, Professor of Neuroscience, University of Tübingen
Je me suis demandé dernièrement si mon cerveau restera en bonne santé quand je vieillirai. Même si je suis professeure dans un département de neurologie, il m’est difficile d’évaluer si mon cerveau, ou celui de quiconque, souffre d’une neurodégénérescence précoce.

Mon étude récente montre toutefois que la taille d’une partie du cerveau augmente avec l’âge plutôt que de dégénérer.

La raison pour laquelle il est si complexe d’évaluer la neurodégénérescence, c’est que mesurer les petites structures…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
