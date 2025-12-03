Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le secteur de l’énergie, une porte d’entrée pour le Canada en Asie

par Yaxin Zhou, Doctorante en science politique, Université de Montréal
Mark Carney veut faire du Canada une superpuissance énergétique en profitant de la soif d’énergie de l’Asie, mais la fenêtre d’opportunité se referme vite.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
