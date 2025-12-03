Soudan : l'ONU réclame une accélération de l'aide au Darfour et au Kordofan

Sans une hausse urgente de l’aide et le rétablissement de l’accès aux personnes dans le besoin, la situation désastreuse des enfants et des familles restera « intenable » au nord du Darfour et dans les États du Kordofan, au Soudan, a alerté mercredi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).



