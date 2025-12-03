Ouganda : l'ONU déplore la répression accrue contre l’opposition et les médias avant les élections

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a déploré, mercredi, l’intensification de la répression contre l’opposition et les médias en Ouganda à l’approche des élections générales du mois prochain, appelant les autorités à respecter et à protéger pleinement les droits humains avant, pendant et après le jour du scrutin.



Lire l'article complet