Les ports du Havre, de Marseille et de Dunkerque face à la concurrence européenne
par Arnaud Serry, Maitre de conférences HDR en géographie, Université Le Havre Normandie
Ronan Kerbiriou, Ingénieur d'études, Université Le Havre Normandie
Les trois ports français restent en retrait sur plusieurs indicateurs clés, comparés à ceux de 49 grands ports européens, mais leur progression est bien réelle. Explications en chiffres et en graphiques.
- mercredi 3 décembre 2025