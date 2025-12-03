Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’impôt sur la fortune improductive : une taxe en décalage avec le modèle d’intermédiation financière français

par Nizar Atrissi, Professeur associé, IAE Paris – Sorbonne Business School; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Taxer la fortune improductive, l’idée peut sembler bonne. Mais l’assiette retenue pour sa définition pourrait mettre en péril le financement de l’économie française.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
