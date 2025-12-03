Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Mal-être au champ : pourquoi les agriculteurs sont-ils plus à risque de suicide ?

par Virginie Le Bris Fontier, enseignante chercheuse en sociologie, Université Bretagne Sud (UBS)
Les pressions économiques jouent un rôle, tout comme le manque d’accès aux soins et une certaine construction masculine du métier qui valorisent le fait de ne pas appeler à l’aide.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : l'ONU réclame une accélération de l'aide au Darfour et au Kordofan
~ Ouganda : l'ONU déplore la répression accrue contre l’opposition et les médias avant les élections
~ Les ports du Havre, de Marseille et de Dunkerque face à la concurrence européenne
~ « Fake lives » : quand la simulation déplace les frontières de l’identité sociale
~ L’impôt sur la fortune improductive : une taxe en décalage avec le modèle d’intermédiation financière français
~ Le retour de la puissance en géopolitique : le cas de l’Ukraine
~ Combiner préservation de la biodiversité et développement économique : leçons indonésiennes
~ Quand des robots invisibles influencent nos choix et nos opinions
~ Mettre du pain sur la table : au Moyen Âge, un enjeu politique
~ La longue histoire du despotisme impérial de la Russie
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter