IA : sans politiques fortes, les inégalités entre pays pourraient se creuser

L’intelligence artificielle (IA) non maîtrisée pourrait accroître les inégalités entre les pays en creusant les écarts en matière de performances économiques, de capacités humaines et de systèmes de gouvernance, car les points de départ sont très différents, a alerté mardi, dans un nouveau rapport, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).



