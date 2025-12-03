Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

IA : sans politiques fortes, les inégalités entre pays pourraient se creuser

L’intelligence artificielle (IA) non maîtrisée pourrait accroître les inégalités entre les pays en creusant les écarts en matière de performances économiques, de capacités humaines et de systèmes de gouvernance, car les points de départ sont très différents, a alerté mardi, dans un nouveau rapport, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Mettre du pain sur la table : au Moyen Âge, un enjeu politique
~ La longue histoire du despotisme impérial de la Russie
~ Les professeurs des écoles travaillent plus qu’on le croit : enquête sur les coulisses de l’enseignement
~ France : Macron devrait évoquer la répression lors de sa visite en Chine
~ Le Sénégal, hub stratégique de l’influence chinoise en Afrique de l’Ouest
~ Les exportations agricoles africaines ne se portent pas bien : quatre façons d'y remédier
~ Paris, ville des exilés et des révolutionnaires du XIXᵉ siècle
~ Esclavage moderne : 50 millions de victimes et 236 milliards de profits
~ Mozambique : l’escalade de violence dans le nord force 100 000 personnes à fuir en deux semaines
~ Des pluies dévastatrices font des centaines de morts en Asie
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter