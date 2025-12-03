Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Esclavage moderne : 50 millions de victimes et 236 milliards de profits

À l’occasion de la journée internationale pour l’abolition de l’esclavage, commémorée mardi, le chef de l’ONU appelle à mettre fin « une fois pour toutes » à cette forme d’exploitation qui touche toujours 50 millions de personnes dans le monde et engrange des profits annuels de 236 milliards de dollars.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
