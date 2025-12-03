Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Mettre du pain sur la table : au Moyen Âge, un enjeu politique

par Coline Arnaud, Chercheuse au Laboratoire centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Pour mieux comprendre la valeur sociale, politique et symbolique du pain dans nos sociétés contemporaines, il faut revenir sur la place et le sens de cet aliment au Moyen Âge.La Conversation


© La Conversation
