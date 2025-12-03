Tolerance.ca
Monde. L’Assemblée des États parties ne doit pas chercher à atténuer les sanctions américaines contre la CPI, mais s’y s’opposer

par Amnesty International
Les États doivent fermement s’opposer aux menaces et sanctions du gouvernement des États-Unis contre la Cour pénale internationale (CPI) et protéger la capacité de la Cour à continuer son mandat indépendant et impartial, a déclaré Amnesty International le 1er décembre 2025, lors de l’ouverture de la 24e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, […] The post Monde. L’Assemblée des États parties ne doit pas chercher à atténuer les sanctions américaines contre la CPI, mais s’y s’opposer appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
