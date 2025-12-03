La secrétaire générale d’Amnesty International appelle à l’établissement des responsabilités et au respect de la liberté d’expression lors d’une visite au Liban

par Amnesty International

Lors d'une mission de haut niveau au Liban du 23 au 25 novembre, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a demandé aux autorités libanaises de prendre des mesures concrètes en faveur : de l'obligation de rendre des comptes pour des atteintes au droit international humanitaire commises durant le conflit armé avec Israël ; de la justice pour les […]



