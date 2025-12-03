Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Hong Kong. Le gouvernement doit enquêter et permettre la libre expression au lendemain d’un incendie meurtrier

par Amnesty International
En réaction à l’arrestation d’un étudiant hongkongais qui avait lancé une pétition réclamant que le gouvernement rende des comptes après un incendie meurtrier dans le quartier de Tai Po, Luk Chi-man, directeur exécutif d’Amnesty International Hong Kong Outre-mer, a déclaré : « Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des habitant·e·s, des travailleurs·euses et des pompiers […] The post Hong Kong. Le gouvernement doit enquêter et permettre la libre expression au lendemain d’un incendie meurtrier appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Mettre du pain sur la table : au Moyen Âge, un enjeu politique
~ La longue histoire du despotisme impérial de la Russie
~ Les professeurs des écoles travaillent plus qu’on le croit : enquête sur les coulisses de l’enseignement
~ France : Macron devrait évoquer la répression lors de sa visite en Chine
~ Le Sénégal, hub stratégique de l’influence chinoise en Afrique de l’Ouest
~ Les exportations agricoles africaines ne se portent pas bien : quatre façons d'y remédier
~ Paris, ville des exilés et des révolutionnaires du XIXᵉ siècle
~ Mozambique : l’escalade de violence dans le nord force 100 000 personnes à fuir en deux semaines
~ Des pluies dévastatrices font des centaines de morts en Asie
~ Après 22 ans, la mission de l’ONU en Iraq tire sa révérence sur fond de stabilité retrouvée
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter