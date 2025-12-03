France : Macron devrait évoquer la répression lors de sa visite en Chine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président français Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie officielle de bienvenue à Pékin, le 6 avril 2023. © 2023 Sipa via AP Images Le président français Emmanuel Macron devrait insister en privé et en public sur l'importance des droits humains dans les relations franco-chinoises lors de sa visite en Chine du 3 au 5 décembre 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. La visite d’Emmanuel Macron est l'une des nombreuses rencontres de haut niveau entre les dirigeants européens et chinois dans le contexte des relations…



